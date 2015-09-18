Николаевщина: прокуратура расследует смерть мальчика в областной детской больнице

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, ребенок умер 11 сентября.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 140 УК Украины (неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским работником своих служебных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия ребенку). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3-х лет.

Ход досудебного расследования находится на контроле руководства прокуратуры области, подчеркнули в ведомстве.