Николаевщина: прокуратура расследует смерть мальчика в областной детской больнице

09:30, 18 сентября 2015
Новости регионов
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Прокуратура города Николаева начала уголовное производство по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками областной детской больницы, что повлекло смерть 11-летнего мальчика.

Фото: УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, ребенок умер 11 сентября.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 140 УК Украины (неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским работником своих служебных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия ребенку). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3-х лет.

Ход досудебного расследования находится на контроле руководства прокуратуры области, подчеркнули в ведомстве.

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