В Киеве презентован благотворительный театральный арт-проект в помощь неизлечимо и тяжелобольным детям

Проект на пресс-конференции в УНИАН представили, в частности, его инициатор - актриса Ирма Витовская, которая будет исполнять главную роль (Розовой дамы), представитель главного организатора проекта - президент благотворительного фонда «Мать Тереза» Людмила-Оксана Андриишин и представитель одного из партнеров - коммерческий директор - заместитель художественного руководителя Национального академического театра оперетты Оксана Когут.

По словам участников презентации, арт-проект должен начать общественное движение с целью создания в украинских городах детских центров паллиативной помощи наряду с формированием социальных выездных бригад для оказания паллиативной помощи на дому и обеспечение всех маленьких пациентов необходимыми медицинским препаратами против боли и пр.

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По словам Витовской, арт-проект - это премьерные спектакли с последующим общественным обсуждением проблем паллиативной помощи в Киеве, а также гастрольный тур по городам Украины (Луцк, Харьков, Львов, Одесса, Днепропетровск).

Присутствовавшая на пресс-конференции менеджер программной инициативы «Громадське здоров’я» Международного фонда «Возрождение», который также присоединился к проекту, Ксения Шаповал отметила, что, согласно официальным данным, ежегодно почти 17 тыс. украинских детей нуждаются в паллиативной помощи, а также в сочувствии со стороны общества. По ее словам, на сегодняшний день большинство пациентов - детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями умирают дома, не получая качественную паллиативную помощь и соответствующие обезболивающие препараты или в реанимационных отделениях больниц, оторванные от семей.

«Проблема доступа к паллиативной помощи в Украине не признана на государственном уровне и не обеспечена на региональном. Отсутствие системы детской паллиативной помощи приводит к тому, что большинство тяжелобольных детей вынуждены не выходит из дома всю свою жизнь, а родители, привязанные к больному ребенку, вынуждены решать все свои проблемы самостоятельно», - заявила Шаповал.

Андриишин, в свою очередь, отметила, что задачей фонда «Мать Тереза» является именно развитие паллиативной помощи, в частности, расширение доступности всех видов качественной паллиативной помощи через учебные программы и работа над расширением сети профессиональной помощи, в том числе для детей.

«Я считаю, что этот проект будет очень мощным шагом в привлечении общества и власти и изменению отношения общества к этой проблеме. Поскольку при любых раскладах и проблемах в нашем государстве оставлять таких людей один на один никогда нельзя», - подчеркнула она.

По словам Андриишин, в Ивано-Франковской области уже налажена работа центров паллиативной помощи, функционируют хосписы для взрослых и отдельный - для детей.

«На сегодняшний день удалось нам, я считаю, это впервые в Украине, ввести в штатное расписание нашего центра паллиативной помощи выездное консультативное отделение, которое имеет уже с 2013 года выездную бригаду для оказания помощи в домашних условиях взрослым, и с 1 сентября - бригаду такой выездной помощи больным детям ... Это помощь, которая нужна не только онкобольным, но и людям, детям с тяжелыми неврологическими заболеваниями и нарушениями», - сообщила Андриишин.

Она отметила, что в мире помощь неизлечимо и тяжелобольным предоставляется преимущественно на дому, и там налажена работа выездных бригад. Именно по этому образцу, отметила Андриишин, стоит развивать систему помощи в Украине.

Относительно самого спектакля Витовская рассказала, что его уникальной составляющей будут, в частности, песни группы «Океан Эльзы», авторская анимация. Необычность постановки, по ее словам, заключается еще и в том, что это будет спектакль-дуэт, а не моноформат, который был в предыдущих театральных постановках в других странах. В этой постановке роль Оскара будут играть украинские дети, и это будет их дебютом на театральной сцене.

Как сообщалось, «Оскар и Розовая дама» - это воспроизведение монологов в письмах безнадежно больного мальчика Оскара к Богу. В своих посланиях обреченный малыш просит Всевышнего о милосердии, о радости хотя бы в последние дни своей жизни. Посредником между Богом и людьми для Оскара становится сестра милосердия - Розовая дама.

В Киеве спектакль покажут - 11 октября, 2 ноября и 21 декабря, в Одессе - 9 ноября, в Харькове - 7 декабря, продолжаются переговоры относительно точных дат премьер в других городах.

Сообщалось, что среди партнеров проекта, в частности, - Министерство культуры Украины; Киевская горгосадминистрация; Ивано-Франковский областной музыкально-драматический театр им. Франко, художественный руководитель которого Ростислав Держипильский является режиссером проекта.