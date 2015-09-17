По факту массового отравления школьников во Львове открыто уголовное производство

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МВД во Львовской области, в школе произошло пищевое отравление детей, преимущественно учащихся 1-4 классов. К медикам обратились 8 школьников.

В пищеблоке учебного заведения работала следственно-оперативная группа милиции совместно с работниками санитарно-эпидемиологической службы.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УКУ (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

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Как сообщал УНИАН, 15 сентября после обеда в столовой львовской школы №98 многим детям стало плохо, они раньше пришли домой с жалобами на головокружение, рвоту, диарею и общую слабость.

«Преимущественно отравились дети младших классов, можно сказать, вся младшая школа. Мы связывались с родителями и собирали подписи, чтобы обратиться в городское управление образования, прокуратуру, санэпидстанцию. Многим детям было плохо уже 15 сентября, но на утро следующего дня стало лучше, и они пошли в школу. Поэтому можно предположить, что пострадали несколько сотен. По нашей информации, отравились не только дети, но и учителя», - отметила представительница родительского комитета Наталья Сукмановская.

В свою очередь, директор школы №98 Олег Пилявка сообщил журналистам, что 16 сентября на занятия не пришли 165 учеников. Однако, по его словам, это еще не значит, что все они стали жертвами пищевого отравления.

Всего в школе №98 обучается около тысячи учеников.