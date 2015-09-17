Во Львове расследуют массовое отравление школьников после обеда в школьной столовой

Во Львове правоохранители и специалисты СЭС выясняют все обстоятельства отравления школьников 15 сентября после обеда в пищеблоке львовской школы № 98.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

По словам главного врача 4-й городской поликлиники Львова Остапа Мисюры, пока массовых обращений учащихся школы № 98 к медикам не зафиксировано.

«Большинство детей находится в удовлетворительном состоянии и в госпитализации не нуждается. Только два человека госпитализированы, еще два человека обратились в стационар самостоятельно», - сказал медик.

При этом врач не уточнил, сколько пострадало учеников в целом в результате отравления в школьном пищеблоке.

В департаменте гуманитарной политики Львовского городского совета сообщили, что данный школьный пищеблок 16 сентября закрыли до выяснения обстоятельств. В школе работают все необходимые службы, а также правоохранительные органы.

«Пищеблок в школе № 98 закрыт до выяснения обстоятельств. Взяты пробы, результаты всего комплекса лабораторных исследований будут известны в понедельник», - отметили в департаменте.

Как сообщили УНИАН родители школьников, которые учатся в этой школе, 15 сентября после обеда в школьном пищеблоке многим детям стало плохо, они раньше пришли домой с жалобами на головокружение, рвоту, диарею и общую слабость.

«В основном отравились дети младших классов, можно сказать, вся младшая школа. Мы связывались с родителями и собирали подписи, чтобы обратиться в городское управление образования, прокуратуру, санэпидстанцию. Многим детям было плохо уже 15 сентября, но на утро следующего дня стало лучше, и они пошли в школу. Поэтому можно предположить, что пострадали несколько сотен. По нашей информации, отравились не только дети, но и учителя", - отметила представительница родительского комитета Наталья Сукмановская.

В свою очередь, директор школы № 98 Олег Пилявка сообщил журналистам, что 16 сентября на учебу не явились 165 учеников. Однако, по его словам, это еще не значит, что все они стали жертвами пищевого отравления.

«Сейчас работает комиссия. Я не могу сказать конкретно, что все дети, которые не пришли в школу, отравились. У нас такое произошло впервые», - отметил директор школы.

Всего в школе № 98 учатся около тысячи учеников.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства и причины произошедшего, а также количество пострадавших школьников, которым самостоятельно оказывалась помощь дома без обращения к медикам.