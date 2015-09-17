В Сумской области в семьях переселенцев родилось уже 82 ребенка

В Сумской области в семьях переселенцев из Крыма, Луганской и Донецкой областей родилось уже 82 ребенка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании в формате «круглого стола» с участием представителей общественных организаций, занимающихся вопросами переселенцев, сообщила заместитель председателя Сумской облгосадминистрации Ирина Купрейчик.

По ее словам, в настоящее время особое внимание необходимо уделить вопросам оказания медицинской помощи и медобследования переселенцев.

«В учреждения здравоохранения региона за помощью обращался каждый третий вынужденный переселенец», - отметила Купрейчик.

В свою очередь начальник управления здравоохранения ОГА Сергей Бутенко сообщил, что в медицинских учреждениях области получили надлежащую помощь 5 тысяч временно перемещенных лиц, из них 2 тыс. 187 детей в возрасте до 18 лет.

Чиновник призвал внутренне перемещенных лиц обращаться в учреждения здравоохранения не только в условиях необходимости лечения, но и для выявления и предупреждения болезни.

«Особенно беспокоит врачей распространение туберкулеза в Украине. И основной задачей сейчас является обеспечение прохождения переселенцами флюорографического обследования, которое проводится бесплатно во всех государственных лечебно-профилактических учреждениях области», - отметил Бутенко.

Как сообщал УНИАН, в Сумскую область из Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей по состоянию на 11 сентября прибыли 16 тыс. 85 вынужденных переселенцев, в том числе 3 тыс. 904 ребенка и 7 тыс. 130 инвалидов и лиц пожилого возраста.