В Сумской области медицинские учреждения оказали помощь почти тысяче участников АТО

В Сумской области медицинские учреждения за время проведения антитеррористической операции оказали помощь 986-ти участникам боевых действий на востоке Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумской облгосадминистрации со ссылкой на начальника управления здравоохранения ОГА Сергея Бутенко.

«По состоянию на 15 сентября 20%, или 197 человек, обратились по поводу полученных травм и ранений, и 80%, или 789 человек, – это военнослужащие, обратившиеся по поводу болезней. Причем у 83% из этого количества – это впервые выявленные болезни», – отметил чиновник.

По его словам, около 40 участников АТО в Сумской области получили инвалидность.

Бутенко также сообщил, что координатором оказания помощи приехавшим с войны, является Сумской областной клинический госпиталь ветеранов войны, который финансируется лучше всех среди учреждений здравоохранения региона.