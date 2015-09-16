На Львовщине после свадьбы с отравлением госпитализированы 13 человек

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 12 сентября в городе Бориславе в кафе-баре «Лилия» проводилось празднование свадьбы. В течение 14-15 сентября в инфекционные отделения Бориславской и Стебницкой городских больниц с симптомами острой кишечной инфекции госпитализировано 13 человек, из них трое детей, которые принимали участие в праздновании.

У всех больных взяты анализы для лабораторного исследования. Дрогобычское горрайонное управления СЭС во Львовской области начало обследования кафе-бара.

Пострадавшим пациентам в стационарных условиях проводится полный комплекс клинико-лабораторных обследований. Составлены списки контактных лиц с больными, проводится медицинское наблюдение за контактными.

Состояние всех больных состоянию на 06:00 среды, 16 сентября, медики оценивают как средней тяжести. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.