На Львовщине пожилая женщина пострадала от укуса змеи

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 15 сентября в реанимационное отделение Сколевской районной больницы госпитализировали 85-летнюю жительницу села Жупаны Сколевского района с диагнозом - укус змеи в руку.

Состояние потерпевшей - средней тяжести.

В этом году во Львовской области от укусов змей уже пострадало 28 человек, из них - 6 детей.