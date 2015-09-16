На Львовщине пожилая женщина пострадала от укуса змеи

10:06, 16 сентября 2015
Новости регионов
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На Львовщине 85-летняя женщина пострадала от укуса змеи.

Фото: УНИАН

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 15 сентября в реанимационное отделение Сколевской районной больницы госпитализировали 85-летнюю жительницу села Жупаны Сколевского района с диагнозом - укус змеи в руку.

Состояние потерпевшей - средней тяжести.

В этом году во Львовской области от укусов змей уже пострадало 28 человек, из них - 6 детей.

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