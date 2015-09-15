В Донецкой области две женщины подорвались на растяжке

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Донецкой области.

Как отметили в милиции, «несмотря на предостережение милиции об опасности сходить с трассы в зоне вблизи линии соприкосновения, женщины 1950 и 1966 годов рождения, которые двигались из Донецка в Волноваху, отошли в посадку и наткнулись на взрывное устройство».

Сообщение о происшествии поступило в милицию около 11.20.

В результате взрыва пострадавшие получили осколочные ранения преимущественно поясничной области и конечностей. Женщины доставлены в больницу г. Волновахи.