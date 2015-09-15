В Донецкой области две женщины подорвались на растяжке
17:50, 15 сентября 2015Новости регионов
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Возле с. Березового Марьинского района Донецкой области две женщины получили телесные повреждения, подорвавшись на растяжке.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Донецкой области.
Как отметили в милиции, «несмотря на предостережение милиции об опасности сходить с трассы в зоне вблизи линии соприкосновения, женщины 1950 и 1966 годов рождения, которые двигались из Донецка в Волноваху, отошли в посадку и наткнулись на взрывное устройство».
Сообщение о происшествии поступило в милицию около 11.20.
В результате взрыва пострадавшие получили осколочные ранения преимущественно поясничной области и конечностей. Женщины доставлены в больницу г. Волновахи.
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