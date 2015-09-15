Раненого 9-летнего Серёжу из Донецкой области готовят к операции

9-летний Сережа Курбонов, который пострадал от разрыва гранаты в Володарском Донецкой области, готовится к операции в киевской клинике «ОХМАТДЕТ», сообщили в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова. Также еще четверо раненых во время боевых действий на Донбассе детей продолжают лечиться в больницах Киева и Запорожья.

«У Сережи Курбонова множественные травмы и осколочные ранения тела и лица, тяжелые переломы руки и ноги. Чуть более недели назад он перенес операцию по удалению омертвевших тканей. В ближайший четверг Сереже сделают операцию по установке конструкции для сращивания кости ноги. Гуманитарный штаб по запросу врачей приобрел все необходимые медикаменты и операционные материалы», – рассказала Юлия Герасименко, специалист направления «Адресная помощь» Штаба Ахметова.

Также в «ОХМАТДЕТе» лечится и старший брат Сережи, 11-летний Саша. Состояние ребенка медики квалифицируют как удовлетворительное. В этой же больнице готовится к протезированию Наташа из Сартаны.

В Запорожье, по-прежнему в стабильно тяжелом состоянии находится 11-летний Коля Нижниковский, который также получил тяжелейшие травмы при разрыве гранаты в Володарском. Периодически мальчик приходит в себя. У него частично ампутированы обе ноги и рука, забой головного мозга и проникающее ранение левого глаза.

7-летний Миша Сигарев из Марьинки восстанавливается после перенесенной операции по извлечению осколка из головы.

Всем детям адресную медицинскую помощь на лечение оказывает Штаб Рината Ахметова. По заявкам лечащих врачей специалисты Штаба оперативно передают в больницы необходимые медикаменты и операционные материалы.

За 1 год работы Штаб Рината Ахметова оказал помощь и поддержку в лечении и дальнейшей реабилитации более 90 детей, раненным во время боевых действий на Донбассе.