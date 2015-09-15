В Тернополе из-за пожара в общежитии 4 студента госпитализированы, эвакуировали 350 человек

В Тернополе из-за пожара в общежитии эвакуировали 350 человек, 4 студента госпитализированы из-за отравления дымом.

Как сообщили УНИАН в центре пропаганды территориального управления ГСЧС в Тернопольской области, пожар возник 14 сентября примерно в 14.30 в общежитии Тернопольского педуниверситета по ул. Винниченко, 6.

Прибыв на место вызова, спасатели установили, что на 7-м этаже одного из корпусов 10-этажного общежития возник пожар. Горение сопровождалось значительным выделением едкого дыма, который быстро распространялся по зданию. Также существовала серьезная угроза дальнейшего распространения пламени на другие помещения, что могло привести к масштабному пожару.

Была организована эвакуация жителей общежития, всего 350 человек.

К тушению пожара были задействованы два звена газодымозащитной службы: одно приступило к поиску и эвакуации людей, другое к ликвидации пожара. Всего на месте происшествия работали 11 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники

В 14.52 сотрудники ГСЧС локализовали пожар, а в 14.58 ликвидировали пожар.

В результате пожара 4 жителя общежития госпитализированы в медицинские учреждения с диагнозом отравление продуктами горения 1-й степени.

Предварительная причина возникновения пожара – оставленный без присмотра включенный утюг.