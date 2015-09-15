Виннитчина: задержана чиновница, вымогавшая от воспитателя семейного детдома взятку
08:40, 15 сентября 2015Новости регионов
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На Винниччине разоблачили чиновницу Могилев-Подольской районной государственной администрации, которая требовала 12 тыс. грн неправомерной выгоды от матери-воспитателя детского дома семейного типа за отказ от проверки использования бюджетных средств, выделенных на содержание детей.
Чиновница сегодня задержана на основании ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в момент получения средств. / 1i.com.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Винницкой области, во время проведения следственных и негласных следственных действий задокументировали факт получения работником РГА неправомерной выгоды.
Чиновница задержана на основании ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в момент получения средств.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины.
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