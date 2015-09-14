В Запорожье неизвестные обстреляли машину "скорой"
12:28, 14 сентября 2015Новости регионов
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В Запорожье неизвестные обстреляли машину «скорой помощи».
В результате происшествия никто не пострадал, но на машине остались следы от трех выстрелов / УНИАН
Как рассказал УНИАН руководитель независимого профсоюза работников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, инцидент произошел накануне – 13 сентября на территории Хортицкого района Запорожья.
«Около 19-00, когда машина «Скорой», выезжала с моста, прозвучало несколько выстрелов. В карете «Скорой» в этот момент находилась 76-я бригада медиков и пациентка, которую везли в 5-ю горбольницу. В результате происшествия никто не пострадал, но на машине остались следы от трех выстрелов», - рассказал Сидоренко.
По предварительным данным стреляли из пневматического оружия.
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