В Киеве начнется акция по бесплатному тестированию на ВИЧ-инфекцию

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что уже по традиции такую акцию в течение 5 лет подряд проводит сеть Центров социальных служб для семьи, детей и молодежи Киева, Киевский городской центр СПИДа Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия».

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Тестирование будет проходить без каких-либо документов. Квалифицированные социальные работники и медики также смогут ответить на любой вопрос относительно ВИЧ-инфекции.

Продлится тестирование с 14:00 до 18:00 по графику: 15 сентября – Соломенский район, Севастопольская площадь, Чоколовский бульвар, 6; 16 сентября – Деснянский район, проспект Лесной, 19; 17 сентября – Подольский район, площадь Шевченко; 18 сентября – Голосеевский район, ст. м. «Теремки»; 21 сентября – Дарницкий район, ул. Ялтинская, 1; 22 сентября – Шевченковский район, ст. м. «Лукьяновская»; 23 сентября – Святошинский район, ул. Подлесная, 1; 24 сентября – Шевченковский район, ст. м. «Берестейская»; 25 сентября – Шевченковский район, ст. м. «Шулявская».