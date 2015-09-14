В Сумской области зарегистрировано более 16 тыс. вынужденных переселенцев

Суммы. 12 сентября. УНИАН. В Сумской области по состоянию на 11 сентября зарегистрировано 16 тыс. 85 вынужденных переселенцев из Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей, в том числе 3 тыс. 904 ребенка и 7 тыс. 130 инвалидов и лиц пожилого возраста.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской облгосадминистрации, в настоящее время в области насчитывается 620 мест, из которых 123 – для размещения трудоспособного населения (частное и ведомственное жилье).

«Остальные 497 мест предусмотрены для детей-сирот, детей, лишенных родительского попечения, и детей-инвалидов (школы-интернаты, дома-интернаты), а также людей преклонного возраста», – говорится в сообщении.

По данным областного штаба по вопросам, связанных с социальным обеспечением граждан Украины, которые перемещаются с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции, за назначением ежемесячной адресной помощи обратились 10 тыс. 871 семья. Назначено пособие 10 тыс. 639 семьям.

«В целом внутренне перемещенным лицам выплачено 54,9 млн грн. На территории области международными организациями, местными органами власти, предприятиями, организациями, волонтерами и частными лицами оказана помощь 10 тыс. 550 человек на общую сумму более 5 млн грн», – отметили в пресс-службе ОГА.

Как сообщал УНИАН, в целом на подконтрольной территории Украины органами социальной защиты по состоянию на 25 августа зарегистрировано 1,45 млн вынужденных переселенцев из Донбасса и Крыма.