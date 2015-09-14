Во Львовской косметологической больнице во время пластической операции умерла 18-летняя девушка

Об этом сообщил УНИАН источник в областном управлении милиции.

По полученной информации, львовянка обратилась в городскую косметологическую клинику по поводу проведения операции по коррекции носа (ринопластика). Не приходя в сознание после наркоза, пациентка умерла в хирургическом отделении косметологической клиники.

По предварительным данным, девушка была здорова.

В пресс-службе ГУ МВД Украины во Львовской области подтвердили информацию, что по факту смерти пациентки открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 140 УК Украины (Невыполнение или ненадлежащее выполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного, наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок).

Однако в пресс-службе областной милиции отказались уточнить дату смерти пациентки и название клиники, ссылаясь на то, что ведется следствие и „в данное время ожидаются официальные результаты судебно-медицинской экспертизы”.