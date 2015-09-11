В Николаеве открыли обновленный Центр реанимации и интенсивной терапии областной больницы

В Николаевской областной больнице сегодня открыли обновленный Центр реанимации и интенсивной терапии на 10 койко-мест.

Как сообщили УНИАН в Николаевской облгосадминистрации, Центр заработал в рамках выполнения Программы экономического и социального развития Николаевской области на 2015-2017 годы "Николаевщина-2017».

Для проведения ремонтных работ было выделено из областного бюджета более 2 млн. грн. Кроме того, были привлечены и средства больницы, для разработки проектно-сметной документации в сумме - 101,4 тыс. грн.

"В отделении будет работать передвижная барокамера. За внебюджетные средства больницей приобретены противопролежневые матрасы, инфузоматы для круглосуточного введения препаратов", - сказано в сообщении.

Отделение будет использовать в работе мультифильтры для проведения дезинтоксикации больных с различной патологией.

«Сегодняшнее открытие реанимационного отделения состоялось благодаря экономической децентрализации, благодаря бюджету области, дополнительным средствам, которые были направлены на ремонт», - сказал присутствующий на открытии обновленного Центра председатель облгосадминистрации Вадим Мериков.