Житомирщина: у госпитализированных после дня рождения подтвержден сальмонеллез - СЭС

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Госсанэпидслужбы Украины в Житомирской области, по результатам бактериологических исследований и обследований установлено, что возбудителем, который вызвал заболевание, является сальмонелла тифимуриум.

Все пострадавшие проходили стационарное лечение в соответствии с окончательным диагнозом «сальмонеллез». По состоянию на сегодняшний день все больные выписаны, сообщили в СЭС.

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Специалисты государственной санитарно-эпидемиологической службы своевременно и в полном объеме провели комплекс противоэпидемических мероприятий. Очаг инфекции ликвидирован.

Основными причинами вспышки были грубые нарушения санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм и правил во время приготовления блюд. Нарушалась технология приготовления и хранения готовых блюд и продуктов. Способствовали возникновению вспышки также отсутствие условий для соблюдения правил личной гигиены, хранение готовых блюд без соответствующего температурного режима.

Как сообщал УНИАН, неделю назад в Житомирской области после празднования дня рождения в селе Малая Горбаша Новоград-Волынского района с подозрением на отравление в больницу попали 14 человек, из них 7 детей.