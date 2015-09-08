В Ровенской области от поражения электротоком в ванной комнате погибли мать и дочь.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Ривненской области, несчастный случай произошел вчера вечером, 7 сентября, в селе Великий Олексин Ривненского района.

18-летнюю дочь и 55-летнюю жену без признаков жизни обнаружил в ванной комнате сельского дома глава семейства, который в тот день вернулся домой после стационарного лечения.

«Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Проведя осмотр места происшествия и поверхностный осмотр обеих женщин, правоохранители выдвигают версию, что предварительной причиной смерти является поражение электротоком, ведь, на теле матери следы от ожогов», - говорит временно исполняющий обязанности начальника Ривненского райотдела милиции Виталий Дмищук.

Ведётся расследование.