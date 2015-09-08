В Красноармейске Донецкой области введен карантин из-за случаев бешенства животных

В Красноармейске Донецкой области введены карантинные ограничения из-за случая бешенства животных.

Как сообщили УНИАН в отделе прессы, информации и связей с общественностью Красноармейского городского совета, это решение было принято на заседании чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при исполкоме городского совета. В сообщении отмечается, что г. Красноармейск объявлен неблагополучной относительно бешенства животных территорией и на него наложены карантинные ограничения. Кроме того, утвержден план комплексных мероприятий по локализации и ликвидации очага бешенства животных и предупреждению заболевания людей бешенством.

Как сообщает Донецкая областная государственная телерадиокомпания, в августе на территории района были зарегистрированы два случая бешенства.

«В частности, в середине августа от укуса зараженной бешенством кошки умерла жительница Родинского. На прошлой неделе опасный вирус обнаружили и на территории Красноармейска. Зараженный бешенством котенок поцарапал двух хозяев и трех гостей из другой области», - сказано в сообщении.

В сообщении отмечается, что в течение как минимум 60 дней запрещено как ввозить, так и вывозить из города животных, которые могут быть носителями вируса бешенства. Параллельно начата массовая вакцинация животных. Город получил две тысячи доз вакцины.