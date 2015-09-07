В центре Киева для людей с проблемами зрения организован пешеходный туристический маршрут

В центре Киева для людей с плохим зрением организован пешеходный туристический маршрут / Фото: УНИАН

Как сообщает пресс-служба Департамента градостроительства и архутектури Киевской городской государственной администрации, проект реализован по инициативе Discovery Networks и при поддержке КГГА, а также всеукраинской общественной организации инвалидов по зрению (УТОС).

Туристический маршрут организован, включая территорию: возле Пешеходного моста и возле арки Дружбы народов, Владимирской горки, Парка Славы, Пейзажной аллеи. Здесь на специально установленных табличках шрифтом Брайля в подробностях будут описаны живописные виды этих мест.

«Чтобы текст табличек не просто рассказывал о красоте города, но и помогал представить яркую, полную и подробную картину, к участию в проекте были приглашены известные современные украинские писатели Любко Дереш, Галина Ткачук, Екатерина Бабкина, Олесь Ильченко и Ксения Харченко. Каждый из мастеров слова постарался передать собственный взгляд на красоту Киева настолько полно, чтобы незрячий человек смог увидеть эти образы в своих мыслях», - отмечают в Департаменте.