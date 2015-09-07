В больницу Волновахи госпитализировали женщину, которая подорвалась на растяжке
12:01, 07 сентября 2015Новости регионов
96
В больницу города Волноваха с осколочными ранениями госпитализировали женщину, которая подорвалась на растяжке.
В больницу города Волноваха госпитализировали женщину, которая подорвалась на растяжке / Фото: УНИАН
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Донецкой области.
По данным милиции, около 7 часов утра возле блокпоста в селе Березовом женщина 1980 года рождения наткнулась на взрывное устройство, которое сработало. Установлено, что потерпевшая следовала из Макеевки в сторону Мариуполя.
Обстоятельства происшествия выясняются.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 «Покушение на умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter