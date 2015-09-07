В больницу Волновахи госпитализировали женщину, которая подорвалась на растяжке

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

По данным милиции, около 7 часов утра возле блокпоста в селе Березовом женщина 1980 года рождения наткнулась на взрывное устройство, которое сработало. Установлено, что потерпевшая следовала из Макеевки в сторону Мариуполя.

Обстоятельства происшествия выясняются.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 «Покушение на умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.