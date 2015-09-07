Во Львове украинские и белорусские футбольные фанаты сдали кровь для раненых бойцов АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Львовской железной дороги, совместная акция болельщиков обеих команд была запланирована ранее и состоялась в день матча между национальными футбольными сборными Украины и Республики Беларусь, в дорожной станции переливания крови Львовской магистрали.

Сданная футбольными фанатами кровь после обследования будет передана для нужд Львовского военного госпиталя.

Как сообщал УНИАН, на футбольном матче на стадионе „Арена Львов” ожидается около 34 тыс. болельщиков, в том числе и из Беларуси.