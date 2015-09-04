В Гайсине с отравлением госпитализированы 73 студента медколледжа
11:32, 04 сентября 2015Новости регионов
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Предварительный диагноз – острая кишечная инфекция, острый энтерит и энтеровирусная инфекция. Течение заболевания - легкой и средней степеней тяжести.
Течение заболевания - легкой и средней степеней тяжести / Фото: УНИАН
В Гайсине Винницкой области с отравлением госпитализированы 73 студента медицинского колледжа.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, из них 59 несовершеннолетних.
Предварительный диагноз – острая кишечная инфекция, острый энтерит и энтеровирусная инфекция. Течение заболевания - легкой и средней степеней тяжести.
Причины возникновения возбудителя инфекции выясняются. Окончательный диагноз будет установлен после лабораторного определения возбудителя заболевания.
В очаге заболевания специалистами СЭС проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Ситуация находится на контроле Главного управления ГСЧС в Винницкой области.
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