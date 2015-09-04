В результате пожара в многоэтажке в Киеве 5 человек отравились продуктами горения

Столичные спасатели ликвидировали пожар, возникший в жилом доме на улице Рокоссовского, 36.

Как сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента благоустройства и сохранения природной среды КГГА, возгорание возникло на 5-м этаже девятиэтажки, постепенно огонь охватил и верхние этажи.

Сигнал о происшествии в аварийно-спасательные службы получили около 5:35 утра 4 сентября. Благодаря оперативным действиям работников главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и управления по чрезвычайным ситуациям городской администрации, огонь удалось потушить в течение часа.

В результате пожара в медицинские учреждения столицы обратились за помощью 5 граждан с симптомами отравления продуктами горения. Среди них двое детей в возрасте до шести лет, которых госпитализировали в Национальную детскую специализированную больницу «ОХМАТДЕТ».

По данным врачей, состояние детей удовлетворительное.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют причины возникновения пожара. Продолжается следствие.