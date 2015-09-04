Во Львове начали выдавать свидетельства о рождении в роддомах

Во Львове свидетельство о рождении ребенка с 1 сентября можно получить не только в ЗАГСе, но и в роддоме.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечается в сообщении, соответствующий пилотный проект уже начали реализовывать в Первом городском клиническом родильном доме на улице Мечникова, следующее на очереди в Львове – родильное отделение на улице Раппопорта.

«Все технические моменты мы отработали с городским управлением здравоохранения. После рождения ребенка, мама приходит в специально отведенный для этого кабинет и пишет заявление: прошу выдать мне свидетельство о рождении моего ребенка в роддоме. Указывает желаемое имя и указывает родителей. Это будет ее право, а не обязанность – параллельно эту услугу все еще будут предоставлять в ЗАГСе. Тогда мы централизованно будем проверять по всем базам данных, будем печатать свидетельство и на следующий день будем вручать», – отметил начальник Главного управления юстиции во Львовской области Ярослав Жукровский.