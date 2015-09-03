В Черкассах уровень оксида углерода в воздухе превышает допустимую норму в 4 раза

В Черкассах уровень концентрации оксида углерода (угарного газа) в воздухе превышает допустимую норму в 4 раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Черкасского областного Гидрометцентра Виталий Постригань.

По его словам, утром 3 сентября в воздухе наблюдалась умеренная задымленность. Это следствие горения торфяников и лесного массива вблизи Киева.

Приземная инверсия и слабый ветер (в основном западного направления 3-5 м/с) способствуют накоплению в воздухе вредных примесей, что негативно влияет на здоровье людей и окружающую среду.

Улучшат ситуацию в Черкассах и области долгожданные дожди, которые снизят показатель пожарной опасности в экосистемах и очистят атмосферный воздух. 5-6 сентября через Черкасскую область будут проходить атмосферные фронты с запада, которые обусловят кратковременные дожди. При этом усиленный ветер ускорит процесс очистки воздуха.

Как сообщал УНИАН, в Черкасской области сегодня наблюдается задымление из-за пожара на Киевщине. Черкасская область оказалась в зоне смога, который вызвали затяжные лесные и торфяные пожары на территории Киевской области. Задымление наблюдается в Жашковском, Звенигородском, Каневском, Золотоношском, Лысянском, Городищенском, Корсунь-Шевченковском, Черкасском районах области и в Черкассах.

Власти Черкасс рекомендуют школам и детским садам ограничить проведение прогулок детей из-за задымленности в городе. Также рекомендовано ограничить пребывание детей вне помещений, а все мероприятия и занятия проводить при закрытых окнах.