В Киеве - ни одного случая отравления продуктами горения

Пока ни одного случая отравления продуктами горения в Киеве не зафиксировано.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Михаил Радуцкий.

Он отметил, что сегодня фиксируется много вызовов «скорой помощи», и высказал предположение, что среди людей «срабатывает паника».

«Знаете, это уже паника какая-то немножко срабатывает. Врачи приезжают на все вызовы, но, к счастью, отравлений нет. Сегодня ни одного профильного вызова, чтобы это было действительно результатом отравления, еще не зафиксировано в Киеве», - подчеркнул Радуцкий.

Он также рассказал о симптомах, которые могут свидетельствовать о результатах отравления продуктами горения.

«Это замедленная и путаная речь, нарушение ориентации в пространстве, тахикардия, повышение артериального давления, судороги, нарушение дыхания, быстрая утомляемость, головная боль. Такие симптомы могут и не относиться к отравлению дымом, но мы имеем сегодня загрязненный воздух, поэтому на это нужно обращать двойное внимание», - сказал он.

Радуцкий также отметил, что респираторы, противогазы и медицинские маски не нужно использовать.

«Респираторы, противогазы и медицинские маски не нужно использовать, так как сернистый ангидрид, которого больше всего сейчас в воздухе, проникает даже через противогазы. Вместо этого нужно не допустить сгущения крови, особенно у пожилых людей... Мы советуем употреблять до 3-3,5 литров питьевой воды. Это предотвратит сгущение крови, ускорит процесс вывода из организма токсинов. Также нужно усилить режим влажной уборки помещений. Если в доме есть кондиционеры, то принципиально их нужно включить в режим, когда они берут воздух не с улицы, а охлаждают воздух внутри дома. Утром нужно тщательно промывать глаза», - отметил Радуцкий.

Он также посоветовал максимально ограничить пребывание на улице детей и людей пожилого возраста.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября в районе села Зазимье под Киевом возник лесной пожар, дым от которого распространился почти на всю столицу.

Горело 32 гектара леса. Спасателям удалось локализовать пожар, заверили в ГСЧС.

В связи с задымленностью, а также из-за высокой температуры воздуха, в столичных школах приостановлен учебный процесс.

Сегодня, 3 сентября, в школах сокращен учебный день. Завтра, 4 сентября, учебный процесс будет приостановлен вообще.