Кременчуг затянуло дымом, в ГСЧС пока не называют источник задымленности

Кременчуг Полтавской области затянуло дымом, в ГСЧС пока не называют источник задымленности.

Как сообщает корреспондент УНИАН, ближе к обеду дым начал обволакивать улицы города. Запах дыма и задымленность ощущается от Молодежного до центра города. Причем, за последний час в районе центра города Реевки и Кривушей задымленность и запах гари заметно усилились. Жалуются на задымленность и жители Раковки.

Читайте такжеЗадымление в Киеве: как уберечь здоровьеВ городской службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что к ним также поступил ряд жалоб на задымлённость и запах гари из разных районов города.

В горуправлении ГСЧС УНИАН сообщили, что в городе и рядом нет очагов возгорания.

«Возможно дым притянуло из Глобинского района, где уже несколько дней тлеют торфянники. Но там они тлеют уже не одну неделю, а такого у нас не было еще. Возможно дым из Киевской области. Мы продолжаем выяснять причину задымленности», - сообщили в службе ГСЧС.

Между тем в горисполкоме Кременчуга на 15.30 собирают срочное совещание городских властей и экстренных служб. На повестке дня: задымленность в Кременчуге.