На Житомирщине растет количество пострадавших от отравления после празднования дня рождения
На Житомирщине количество пострадавших от отравления после празднования дня рождения выросло до 14 человек.
На Житомирщине количество пострадавших от отравления после празднования дня рождения выросло до 14 человек / Фото: УНИАН
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Госсанэпидслужбы Украины в Житомирской области.
Как отмечается в сообщении, сейчас в селе Малая Горбаша Новоград-Волынского района зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции, после празднования дня рождения.
Сейчас известно, что к врачам за помощью за последние два дня обратилось 14 человек, из них 7 детей. Все больные находятся на стационарном лечении с диагнозом «острый гастроэнтероколит».
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Специалисты осуществляют комплекс противоэпидемических мероприятий. С целью активного выявления пострадавших совместно с медицинскими работниками проводятся подворные обходы, за контактными лицами установлено медицинское наблюдение.
Бактериологические исследования и противоэпидемические мероприятия продолжаются. Ситуация находится на контроле Госсанэпидслужбы области.
Как сообщал УНИАН, 1 сентября в Житомирской области после празднования дня рождения с подозрением на отравление в больницу попали 12 человек, из них 7 детей. Все праздничные блюда готовились в домашних условиях. Предварительно установлено, что основными причинами вспышки были грубые нарушения санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм и правил. В частности, были нарушены технологии приготовления и хранения готовых блюд и продуктов, зафиксировано отсутствие условий для соблюдения правил личной гигиены. Готовые блюда хранились с нарушением температурного режима.