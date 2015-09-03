На Житомирщине растет количество пострадавших от отравления после празднования дня рождения

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Госсанэпидслужбы Украины в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, сейчас в селе Малая Горбаша Новоград-Волынского района зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции, после празднования дня рождения.

Сейчас известно, что к врачам за помощью за последние два дня обратилось 14 человек, из них 7 детей. Все больные находятся на стационарном лечении с диагнозом «острый гастроэнтероколит».

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Специалисты осуществляют комплекс противоэпидемических мероприятий. С целью активного выявления пострадавших совместно с медицинскими работниками проводятся подворные обходы, за контактными лицами установлено медицинское наблюдение.

Бактериологические исследования и противоэпидемические мероприятия продолжаются. Ситуация находится на контроле Госсанэпидслужбы области.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября в Житомирской области после празднования дня рождения с подозрением на отравление в больницу попали 12 человек, из них 7 детей. Все праздничные блюда готовились в домашних условиях. Предварительно установлено, что основными причинами вспышки были грубые нарушения санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм и правил. В частности, были нарушены технологии приготовления и хранения готовых блюд и продуктов, зафиксировано отсутствие условий для соблюдения правил личной гигиены. Готовые блюда хранились с нарушением температурного режима.