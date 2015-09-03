Чем опасен сернистый ангидрид, уровень которого в Киеве значительно превышает норму

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин сегодня на пресс-конференции.

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Это, по словам Чечеткина, следствие горения торфа и леса вблизи Киева.

“Что касается вреда жителям Киева, на сегодняшний день отмечается увеличение в 5,8 раза содержания сернистого ангидрида в воздухе. Это бесцветный газ, и он может вызвать раздражение верхних дыхательных путей, однако существенного вреда здоровью он не причиняет”, - говорит Чечеткин.

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Сернистый ангидрид (SO2) - класс опасности - 3. Бесцветный газ с резким характерным раздражающим запахом. На воздухе дымит, тяжелее воздуха. При обычном давлении затвердевает при температуре -75,4°С, сжижается при -10,1°С в бесцветную жидкость, которая тяжелее воды.Хорошо растворяется в воде, при этом образуется сернистая кислота, а также в спиртах, эфире, бензоле. Негорюч, взрывоопасен.

Сернистый ангидрид используется в производстве серной кислоты, серного ангидрида, солей серной и сернистой кислоты, в бумажном и текстильном производстве, для дезинфекции помещений. Кроме того, применяется для предохранения вин от скисания и при консервировании фруктов и ягод. Жидкий сернистый ангидрид используется как хладагент и растворитель.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе населенных пунктов: максимально-разовая составляет 0,5 мг/м3, среднесуточная 0,05 мг/м3, в воздухе рабочей зоны 10 мг/м3, в почве 160 мг/кг. При концентрации 0,04-0,5 мг/м3 в течение нескольких минут создается угроза для жизни. Смертельными считаются концентрации 1400 мг/м3 в течение 5 минут и 7800 мг/м3 в течение 30 минут. Пары приводят к судорогам, потере сознания и смерти от остановки и паралича сердца.

При ликвидации аварий, связанных с утечкой (разливом) сернистого ангидрида изолировать опасную зону в радиусе не менее 400 м, удалить из нее людей, избегать низких мест. Непосредственно на месте аварии и на расстоянии до 400 м от источника заражения работы проводят в изолирующих противогазах и дыхательных аппаратах.