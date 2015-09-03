В Киеве существенное превышение вредных веществ в воздухе - СЭС

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Госсанэпидслужбы в Киеве.

«Получены результаты превышения, по состоянию на 17.45 2 сентября, по сернистому ангидриду в 10 раз (улица Сабурова, улица Закревского) и в 18 раз (Броварское шоссе, 25); по диоксиду азота зарегистрировано превышение в 1,5 раза (улица Сабурова, улица Закревского) и в 2 раза (Броварское шоссе)», - говорится в сообщении.

В связи с продолжением пожара и чрезвычайной ситуацией СЭС заявляет о необходимости усилить меры по снижению количества вредных веществ в приземном слое атмосферы.

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Также СЭС рекомендует при повышенной задымленности атмосферного воздуха в результате пожаров ограничить пребывание на открытом воздухе, избегать длительного пребывания на открытом воздухе рано утром (в воздухе находится максимальное количество смога) и в самое жаркое время суток.

Следует держать окна закрытыми, особенно ночью и рано утром. При открытии окон занавешивать места поступления атмосферного воздуха (окна, форточки и т. п) увлажненной тканью и периодически ее менять, говорится в сообщении.

Также СЭС рекомендует использовать в быту и на рабочих местах системы кондиционирования и очистки воздуха, проводить влажную уборку; полезно также установить в жилых и рабочих помещениях емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха.

Кроме того, нужно увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

В СЭС также отмечают, что необходимо избегать попадания под действие осадков, в случае невозможности избежать – при первой возможности принять душ.