Во Львовской области 11-летний мальчик пострадал от укуса змеи
11:19, 03 сентября 2015Новости регионов
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Во Львовской области 11-летний мальчик пострадал от укуса змеи.
Во Львовской области 11-летний мальчик пострадал от укуса змеи / Фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 2 сентября в реанимационное отделение Сколевской районной больницы госпитализирован 11-летний житель села Верхняя Рожанка Сколевского района, которого в кисть руки укусила змея.
Состояние пострадавшего на 8:00 3 сентября - средней тяжести.
С наступлением теплого сезона в области от укусов змей пострадали 27 человек, из них 6 детей.
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