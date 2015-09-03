Во Львовской области 11-летний мальчик пострадал от укуса змеи / Фото: УНИАН

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 2 сентября в реанимационное отделение Сколевской районной больницы госпитализирован 11-летний житель села Верхняя Рожанка Сколевского района, которого в кисть руки укусила змея.

Состояние пострадавшего на 8:00 3 сентября - средней тяжести.

С наступлением теплого сезона в области от укусов змей пострадали 27 человек, из них 6 детей.