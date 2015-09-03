Завтра школы и детские сады Киева не будут работать

Как передает корреспондент УНИАН, о таком решении, принятом сегодня на экстренном совещании в КГГА, сообщил журналистам Киевский городской голова Виталий Кличко.

Он отметил, что в начале сегодняшнего заседания Киевсовета профильный заместитель мэра докладывать об экологической ситуации в городе в связи с пожарами.

По словам Кличко, в городе наблюдается очень большая задымленность, и чтобы уменьшить возможность поднятия пыли, решено максимально задействовать технику для поливки улиц.

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Также столичная власть решила призвать киевлян по возможности оставаться дома, особенно это касается людей с заболеваниями систем дыхания или сердечно-сосудистой системы. “Сегодня день будет сокращен в школах. Завтра в учебных заведениях - школах, а также детских садах, день отменен”, - сказал Кличко.

Он отметил, что город не может повлиять на пожар, и добавил, что многое будет зависеть от направления ветра.

Вместе с тем Кличко подчеркнул, что перед коммунальщиками поставлена задача больше мыть улицы.