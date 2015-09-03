Из-за задымленности школам Киева лучше приостановить учебу - КГГА

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, сегодня, 3 сентября, в школах будет сокращен учебный день. Завтра, 4 сентября, учебный процесс будет приостановлен вообще.

Сейчас городские власти предпринимают ряд оперативных мер, чтобы снизить содержание вредных веществ в воздухе. Так, по словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, сегодня будет ограничен въезд большегрузного транспорта в столицу. Кроме того, городские власти обращаются к владельцам автотранспорта с просьбой по возможности не пользоваться частными авто.

Также в городе будет организован полив улиц и дворов в усиленном режиме.

Специалисты Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации рекомендуют киевлянам закрывать окна, производить проветривание помещений в вечернее и ночное время. Необходимо ограничить прогулки детей, а в случае необходимости использовать влажные повязки для защиты органов дыхания. В случае ухудшения состояния здоровья немедленно обращаться в медицинские учреждения.

В свою очередь заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко отметила, что во всех учебных заведениях будут созданы дежурные группы для тех детей, которых не будет возможности оставить дома.

«Мы не рекомендуем вести детей в детсады и школы. Тем не менее, во всех учебных заведениях будут созданы дежурные группы для тех детей, которых не будет возможности оставить дома. Они будут находиться в помещении и не будут выходить на улицу», – отметила заместитель председателя КГГА.