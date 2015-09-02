Киевский центр психологической помощи приглашает родителей-переселенцев на занятия

12 сентября, в Киеве, открываются группы психологической помощи для родителей-переселенцев от специалистов Гуманитарного штаба Рината Ахметова, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба.

Уже полгода в киевском центре психологической помощи Штаба каждую субботу проводятся занятия и консультации для детей-переселенцев. Специалисты наблюдают положительные изменения состояния у детей, однако отмечают, что комплексная поддержка для детей и сразу для родителей, приносит лучшие результаты. Поэтому 12 сентября двери Центра открываются для пап и мам.

«Первоначально мы занимались только с детьми и давали короткие консультации родителям. Но последнее время обращения родителей к психологам с просьбой провести отдельные «родительские группы» стали массовыми, так как все переселенцы подвержены травматизации. Кто-то из них сталкивается с трудностями адаптации на новом месте, кто-то был свидетелем боевых действий, кто-то долго не может найти работу, – рассказывает Дарья Касьянова, руководитель направления «Психологическая помощь детям» Штаба Рината Ахметова. – Поэтому принято решение проводить занятия отдельно для родителей с учетом возраста их детей. Занятия рассчитаны на 3 встречи с психологом в вечернее время или выходные дни. Штаб приглашает всех желающих переселенцев из Донбасса, которые проживают в Киеве».

Читайте такжеШтаб Ахметова завершил программу летнего оздоровления для детейПо мнению психологов, благополучие ребенка зависит от климата в семье. Если мама находится в растерянности, то ребенок, возвращаясь в семью после занятий, снова попадает в травмирующую ситуацию. Особенно маленькие дети моментально «считывают» настроение взрослых и начинают паниковать. Поэтому так важно научить родителей справляться с ситуацией при помощи специальных упражнений и техник расслабления.

В группах, родители вместе с психологами смогут проработать такие темы:

• как укреплять слабые стороны воспитания;

• как развивать гармоничного ребенка;

• как растить ребенка;

• как принять особенности своего ребенка;

• как справляться со своим собственным страхом и при этом помогать ребенку;

• как помочь адоптироваться к новым условиях, в случае смены жилья/школы;

• как родителям научиться самостоятельно восстанавливать психологические силы и многое другое.

Для участия в «родительских группах» в киевском психологическом центре Штаба Ахметова необходимо зарегистрироваться по телефону горячей линии 0-800-509-001 или телефону (044) 502-52-17, а также отправить запрос на электронную почту по адресу: isynelnyk@fdu.org.ua.

Психологическая помощь детям – одно из основных направлений работы Гуманитарного штаба Рината Ахметова. За год работы 27 тысяч детей и их родителей уже получили помощь психологов Штаба.