В больницах столицы остаются 35 пострадавших во время столкновений возле ВР

По состоянию на сегодняшний день на стационарном лечении в медицинских заведениях Киева остаются 35 человек, пострадавших во время столкновений возле Верховной Рады 31 августа.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте охраны здоровья Киевской городской государственной администрации.

«Всего в учреждения системы здравоохранения было госпитализировано 50 человек. Из них: тяжелые - 4, средней степени тяжести - 2, легкие раненые – 44. Умерли – 3, переведены в госпитали (Черниговский, Черкасский и Киевский) - 11, выписан – 1», - сообщили в департаменте.

В частности, по состоянию на утро в 17-й больнице столицы оставались для лечения 29 бойцов Национальной гвардии и правоохранителей. Один из них в стабильно тяжелом состоянии. Это боец, который получил осколочные ранения брюшной полости. Он находится в реанимации.

В Александровской больнице столицы проходят лечение 6 пострадавших.

В то же время пострадавшего возле ВР журналиста из Франции, у которого была диагностирована черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, уже выписали из больницы.

В Департаменте отметили, что всего за медицинской помощью к бригадам экстренной (скорой) медицинской помощи обратилось 89 человек (гражданских и правоохранителей).

Как сообщал УНИАН, 31 августа под зданием Верховной Рады после принятия в первом чтении изменений в Конституцию относительно децентрализации начались столкновения между митингующими и правоохранителями.

Агрессивно настроенные митингующие стали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната в ряды правоохранителей и бойцов Национальной гвардии.

Трое нацгвардейцев погибли. Еще более 150 человек получили травмы различной степени тяжести.