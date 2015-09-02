В больницы Чернигова доставили 11 пострадавших правоохранителей под Радой

В больницы Чернигова доставили 11 пострадавших правоохранителей под Верховной Радой / Фото: УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в секторе общественных связей УМВД в области.

По информации сотрудника отдела, 11 милиционеров перевезли в больницы Чернигова вчера вечером. Их госпитализировали в областную и ведомственную больницу.

"Еще двоих, состояние здоровья которых сложнее, перевезут на реанимобиле сегодня", - отметил работник отдела связей с общественностью УМВД в области.

Всего в столкновениях у стен парламента 31 августа пострадали 13 черниговских милиционеров.

Как сообщал УНИАН, 31 августа у стен Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов.

Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. В столкновениях пострадал 141 человек, из них 131 – милиционеры и гвардейцы. От ранений скончались трое солдат Нацгвардии.