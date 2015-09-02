В Одессе начали выдавать свидетельства о рождении ребенка в родильном доме

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связям с общественностью Одесского городского совета, в Одессе впервые в Украине было представлено новшество — государственная регистрация новорожденного ребенка в родильном доме при выписке. В Одессе базой для реализации пилотного проекта стал городской роддом №5.

«Первые три малыша сегодня уже получили свидетельство о рождении при выписке из роддома. Сотрудник отдела РАГС Одесского областного управления юстиции оформляет все необходимые документы и с использованием соответствующего программного обеспечения вносит данные в государственный реестр непосредственно на территории роддома», - отметили в департаменте.

Ожидается, что пилотный проект упростит взаимодействие молодых родителей с государственными структурами и значительно сэкономит время, необходимое для регистрации ребенка.

По словам главного врача роддома Виталия Гордеева, благодаря новшеству, мать ребенка получает свидетельство о рождении сразу при выписке и ей не нужно дополнительно ехать в РАГС.

В горсовете добавили, что в дальнейшем будет рассмотрен вопрос о распространении данной инициативы на все городские родильные дома Одессы.