В Житомирской области после дня рождения в больницу с отравлением попали 12 человек

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Госсанэпидслужбы Украины в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, специалисты Госсанэпидслужбы сообщили о возникновении вспышки острой кишечной инфекции в селе Малая Горбаша Новоград-Волынского района.

По состоянию на утро 1 сентября, 12 человек, из них 7 детей, находятся на стационарном лечении в одной из больниц области с диагнозом «острый гастроэнтероколит».

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Вспышка острой кишечной инфекции возникла после празднования дня рождения. Все блюда готовились в домашних условиях. Предварительно установлено, что основными причинами вспышки были грубые нарушения санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм.

В частности, были нарушены технологии приготовления и хранения готовых блюд и продуктов, зафиксировано отсутствие условий для соблюдения правил личной гигиены. Готовые блюда хранились с нарушением температурного режима. Все эти факторы способствовали возникновению вспышки.

Бактериологические исследования и противоэпидемические мероприятия продолжаются. Ситуация находится на контроле Госсанэпидслужбы Житомирской области.