В Сумах открыли стоматологический учебно-научный корпус медуниверситета

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского горсовета, сегодня во время торжественного открытия городской голова Сум Александр Лысенко и ректор СумГУ Анатолий Васильев поблагодарили друг друга за плодотворное сотрудничество на благо областного центра.

Согласно сообщению, стоматологический корпус является одним из объектов, который расположен на территории усадьбы по ул. Санаторная, площадью 2,8 га. Главный дом, в котором за счет университета создан санаторий-профилакторий СумГУ, является памятником архитектуры XIX - начала XX века национального значения.

«Во время реконструкции здания корпуса, которое было почти разрушено, достроены второй и третий этажи. Работы выполнены в едином архитектурном стиле с санаторием-профилакторием. Строительство велось на собственные средства университета. Корпус оснащен современной мебелью и оборудованием для обучения студентов и предоставления стоматологических услуг сумчанам, в частности, здесь обустроены зубопротезная лаборатория, стоматкабинет, рентгенкабинет», - отмечает пресс-служба мэрии.

Как сообщил Васильев, следующим этапом в восстановлении исторической усадьбы станет реконструкция здания бывшего клуба, на строительство которого необходимо примерно 3-4 года.