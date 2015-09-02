Во Львове с начала года от укусов животных пострадали более 500 человек

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечается в сообщении, 224 пострадавшим от укусов проводилась вакцинация от бешенства.

В целом во Львовской области в этом году зарегистрировано 10 случаев бешенства среди животных: 8 лисиц, 1 собака и 1 кот.

Ежегодно в Украине регистрируется около 100-110 тыс. человек, которые обратились за медицинской помощью по поводу укусов животными.

С 1991 года в Украине зарегистрировано 49 случаев гибели людей от бешенства.