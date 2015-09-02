Во Львове с начала года от укусов животных пострадали более 500 человек
09:22, 02 сентября 2015Новости регионов
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Во Львове с начала года от укусов животных пострадали 503 человека.
Во Львове с начала года от укусов животных пострадали свыше 500 человек / Фото: УНИАН
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.
Как отмечается в сообщении, 224 пострадавшим от укусов проводилась вакцинация от бешенства.
В целом во Львовской области в этом году зарегистрировано 10 случаев бешенства среди животных: 8 лисиц, 1 собака и 1 кот.
Ежегодно в Украине регистрируется около 100-110 тыс. человек, которые обратились за медицинской помощью по поводу укусов животными.
С 1991 года в Украине зарегистрировано 49 случаев гибели людей от бешенства.
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