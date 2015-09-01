Во Львове задержан заведующий хирургическим отделением городской больницы во время получения взятки

Во Львове задержан заведующий хирургическим отделением городской больницы во время получения 5 тыс. грн взятки за документы для уклонения от мобилизации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона Украины, следственным отделом военной прокуратуры совместно с управлением противодействия преступности в сфере экономики ГУ МВД Украины во Львовской области 31 августа задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды в размере 5 тыс. грн заведующим хирургическим отделением одной из городских больниц Львова за подготовку и выдачу военнообязанному медицинских документов для уклонения от призыва на военную службу по мобилизации.

Как отмечается в сообщении, „предмет преступления обнаружен в служебном кабинете врача”.

Решается вопрос об избрании коррупционеру меры пресечения – содержание под стражей и уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством).

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества и со специальной конфискацией.