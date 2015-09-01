Пятеро детей, раненых на Донбассе, остаются в больницах

По состоянию на 1 сентября 2015 года, пятеро детей, которые получили тяжелые травмы из-за боевых действий на Донбассе, остаются в больницах Мариуполя, Днепропетровска, Запорожья и Киева. Медикаментозную помощь в лечении им оказывает Штаб Рината Ахметова.

7-летний Миша из Марьинки сегодня переведен в днепропетровскую больницу. Мальчик получил осколочное ранение головы, когда находился на улице во время внезапно начавшегося обстрела. Специалисты Гуманитарного штаба ждут от медиков списки необходимых лекарств и готовы их оперативно закупить.

Читайте также62 автоколонны гуманитарной помощи уже отправил Штаб Ахметова в Донецк10-летняя Наташа из поселка Сартана, что под Мариуполем, по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии. После обстрела поселка девочка была доставлена в мариупольскую больницу №3, где перенесла частичную ампутацию ноги. Несколько дней назад Наташу перевели в клинику ОХМАТДЕТ в Киеве. «Малышке в больницу были доставлены все антибиотики, противоаллергические и противогрибковые препараты, перевязочные материалы. В дальнейшем, как только Наташа поправится, Штаб готов помочь ей с изготовлением и установкой детского протеза», – рассказала Ирина Темерко, руководитель направления «Адресная помощь» Штаба Рината Ахметова.

В больницах Днепропетровска и Запорожья находятся 3-е ребят, которые пострадали от разрыва гранаты в поселке Володарское под Мариуполем.

Братья, 11-летний Саша и 9-летний Сережа, проходят лечение в Днепропетровске. Старший мальчик чувствует себя удовлетворительно, переведен из реанимации в отделение травматологии. Младший – по-прежнему в тяжелом состоянии в реанимации. У ребенка многочисленные травмы лица и тела, переломы ног, удален глаз.

Читайте такжеШтаб Ахметова завершил программу летнего оздоровления для детейЕще один пострадавший в Володарском мальчик, 11-летний Коля, находится в реанимации запорожской больницы. У ребенка частично ампутированы обе ноги и рука, забой головного мозга и проникающее ранение левого глаза. Медики классифицируют состояние Коли как стабильно тяжелое.

«Мы своевременно обеспечиваем ребят необходимыми препаратами по запросу врачей. В целом в августе к нам поступило 9 заявок на помощь раненым деткам. Это наибольшее количество обращений в месяц за весь период работы Штаба. Очень надеемся, что уже в ближайшее время все они пойдут на поправку», – комментирует Ирина Темерко.

За 1 год работы Штаб Рината Ахметова оказал помощь и поддержку в лечении и дальнейшей реабилитации 91 ребенку, раненому во время боевых действий на Донбассе.