В больницах Киева - 50 пострадавших в результате столкновений возле ВР
В столичных учреждениях здравоохранения, подчиненных Киевской городской государственной администрации, находятся 50 человек, пострадавших в результате вчерашних столкновений возле Верховной Рады Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, из них 42 человека – в клинической больнице № 17, еще 7 пострадавших на лечении в Александровской клинической больнице, 1 человек – в Больнице скорой медицинской помощи.
Состояние троих госпитализированных врачи оценивают как тяжелое.
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В КГГА отмечают, что киевские больницы, которые приняли раненых, работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить медицинской помощью всех пострадавших во время столкновений.
Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко заявил, что в столкновениях у стен Верховной Рады пострадал 141 человек, из которых 131 – милиционеры и гвардейцы.
31 августа у здания Верховной Рады после принятия в первом чтении изменений в Конституцию о децентрализации начались столкновения между митингующими и правоохранителями.
Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. Один боец Нацгвардии погиб. Мужчина, который бросил гранату, задержан.