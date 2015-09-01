В больницах Киева - 50 пострадавших в результате столкновений возле ВР

В коммунальных медучреждениях Киева находится 50 пострадавших в результате вчерашних столкновений возле ВР / Фото: УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, из них 42 человека – в клинической больнице № 17, еще 7 пострадавших на лечении в Александровской клинической больнице, 1 человек – в Больнице скорой медицинской помощи.

Состояние троих госпитализированных врачи оценивают как тяжелое.

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В КГГА отмечают, что киевские больницы, которые приняли раненых, работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить медицинской помощью всех пострадавших во время столкновений.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко заявил, что в столкновениях у стен Верховной Рады пострадал 141 человек, из которых 131 – милиционеры и гвардейцы.

31 августа у здания Верховной Рады после принятия в первом чтении изменений в Конституцию о децентрализации начались столкновения между митингующими и правоохранителями.

Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. Один боец Нацгвардии погиб. Мужчина, который бросил гранату, задержан.