В Днепропетровской областной больнице за неделю госпитализировано 30 тяжелораненых из зоны АТО
09:46, 01 сентября 2015Новости регионов
149
В Днепропетровской областной больнице им. Мечникова за последнюю неделю августа госпитализированы 30 тяжелораненых бойцов из зоны проведения антитеррористической операции.
В Днепропетровской областной больнице им. Мечникова за неделю госпитализировано 30 тяжелораненых из зоны АТО / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко.
«Многие бойцы поступают в крайне тяжелом состоянии, почти все проходят реанимацию, реанимационный зал", - сообщил Рыженко.
На сегодняшний день в больнице им. Мечникова на лечении находятся 42 бойца.
Рыженко добавил, что за время проведения АТО существенно улучшилось качество оказания первой помощи раненным бойцам на передовой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter