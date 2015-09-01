В Днепропетровской областной больнице за неделю госпитализировано 30 тяжелораненых из зоны АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко.

«Многие бойцы поступают в крайне тяжелом состоянии, почти все проходят реанимацию, реанимационный зал", - сообщил Рыженко.

На сегодняшний день в больнице им. Мечникова на лечении находятся 42 бойца.

Рыженко добавил, что за время проведения АТО существенно улучшилось качество оказания первой помощи раненным бойцам на передовой.