В медзаведениях Киева оказывают помощь 107 пострадавшим в столкновениях под ВР

В больницах и госпиталях Киева сейчас оказывается медицинская помощь 107 пострадавшим в столкновениях под Верховной Радой Украины.

Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по охране здоровья Ольга Богомолец на своей странице в Facebook.

«Я сейчас в госпитале МВД - здесь уже 51 раненый, двое находятся в операционной. Вызвали консультантов из Александровской больницы. В 17-й больнице - 5 раненых привезли на «скорой», а всего 36 обращений. В военном госпитале - 20 раненых. Все организовываем, консультируем, обеспечиваем медикаментами», - отметила Богомолец.