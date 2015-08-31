В Житомирской области общине вернули лечебно-оздоровительный центр стоимостью почти 6 млн грн

В Житомирской области на минувшей неделе прокуратура через суд вернула общине лечебно-оздоровительный центр стоимостью почти 6 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, на минувшей неделе хозяйственный суд Житомирской области учел позицию прокуратуры, которая осуществила вступление в дело на стороне коммунального предприятия облсовета с целью защиты интересов государства.

Своим решением суд обязал общество с ограниченной ответственностью вернуть лечебно-реабилитационное учреждение из незаконной аренды.

Речь идет о том, что ООО «Фаворит Девелопмент Компани», взяв в феврале 2013 года в аренду целостный имущественный комплекс КП «Областной лечебно-оздоровительный реабилитационный центр «Полесье» Житомирского облсовета, более полугода не платило арендной платы.

Поэтому для расторжения договора аренды и возврата имущества, КП «Агентство по вопросам регионального развития» Житомирского облсовета заявило иск, который неоднократно рассматривался судами различных инстанций.

Только хозяйственный суд Житомирской области на минувшей неделе принял решение о возвращении жителям региона лечебно-оздоровительного реабилитационного центра «Полесье» стоимостью почти 6 млн грн.