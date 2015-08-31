Ивано-Франковская больница получила из США медоборудование для кардиохирургической операционной

Ивано-Франковская центральная городская больница получила из США кардиохирургическую операционную стоимостью 0,4 млн долл / Фото: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил кардиохирург украинского происхождения Юрий Кузич сообщил об этом на встрече с городским председателем Ивано-Франковска Виктором Анушкевичусом и главным врачом города Тарасом Масляком. По словам главного врача города Т.Масляка оборудования называется кардиохирургическая лаборатория, или же кардиохирургическая операционная. Это искусственные сердца для перекачки крови, оборудование для наркоза, инструментарий, расходные материалы. Без него невозможны никакие операции – ни на сердце, ни в легких. Средняя стоимость подаренного оборудования – почти 400 000 долларов.

„Медики из США проведут консультации, как лучше создать кардиохирургическую операционную, в которой будут делать операции на открытом сердце, - отметил Масляк. - Благодаря меценатам, команде американских врачей, которые с пониманием отнеслись к этой проблеме, как сердечно-сосудистая патология, создание такой операционной стало реальностью”.

Ю.Кузич проинформировал, что американские специалисты помогут смонтировать оборудование, а группа врачей прибудет в Ивано-Франковск, чтобы провести мастер-классы. Мэр сообщил, что вскоре на стажировку в клиники Соединенных Штатов Америки из Ивано-Франковска поедут две медицинские бригады из 12 врачей.Он также отметил, что оборудование передано бесплатно городской больнице.