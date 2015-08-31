СЭС запретила купаться на всех 11 коммунальных пляжах Киева
10:20, 31 августа 2015Новости регионов
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По результатам лабораторных исследований воды на 11 городских пляжах временно запрещено купаться.
По результатам лабораторных исследований воды на 11 городских пляжах временно запрещено купаться / Фото УНИАН
Об этом сообщается на официальной странице Главного управления Держсанэпидемслужбы Украины в Киеве.
Отмечается, что соответствующие письма о запрете купания направлено руководству КП «Плесо».
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Речь идет о пляжах: «Черторой», «Венеция», «Детский», «Золотой», «Молодежный», «Предместная Слободка», «Радуга», «Тельбин», «Центральный», «Вербный» и пляж «Пуща-Водица».
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