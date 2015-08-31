СЭС запретила купаться на всех 11 коммунальных пляжах Киева

По результатам лабораторных исследований воды на 11 городских пляжах временно запрещено купаться.

По результатам лабораторных исследований воды на 11 городских пляжах временно запрещено купаться / Фото УНИАН Об этом сообщается на официальной странице Главного управления Держсанэпидемслужбы Украины в Киеве. Отмечается, что соответствующие письма о запрете купания направлено руководству КП «Плесо». Читайте такжеВ больницах Киева находится 1 больной лептоспирозом, еще 8 пациентов - под подозрением Речь идет о пляжах: «Черторой», «Венеция», «Детский», «Золотой», «Молодежный», «Предместная Слободка», «Радуга», «Тельбин», «Центральный», «Вербный» и пляж «Пуща-Водица».

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